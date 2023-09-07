«Андерлехт» объявил о подписании Торгана Азара

Бельгийский «Андерлехт» объявил о переходе 30-летнего нападающего Торгана Азара из дортмундской «Боруссии». Футболист подписал контракт с клубом из Брюсселя на три года.
Фото: ФК «Андерлехт»
По данным портала Transfermarkt, стоимость трансфера составила € 4 млн. Азар выступал за «Боруссию» с лета 2019 года, но с января 2023 года играл в аренде в нидерландском ПСВ, за который провёл 13 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Больше всего игр (180) нападающий провёл за мёнхенгладбахскую «Боруссию», в немецкой команде на его счету 44 мяча и столько же результативных передач.
Также Азар играл за «Зюлте-Варегем» (Бельгия) и «Ланс» (Франция). На счету игрока 47 матчей и 9 голов за сборную Бельгии.
Фото: ФК «Андерлехт»
5 сентября стало известно, что в «Андерлехт» также перешёл вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель. В сезоне-2022/2023 команда заняла 11-е место в чемпионате Бельгии.
- 7 сентября 2023
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