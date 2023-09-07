Хавьер Тебас: я бы хотел, чтобы Месси завершил карьеру в Ла Лиге

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что хотел бы видеть, как нападающий «Интер Майами» Лионель Месси завершает карьеру в испанском чемпионате.

«Лео Месси не завершил карьеру в «Барселоне», потому что они не смогли прийти к соглашению. Я бы хотел, чтобы он завершил карьеру в Ла Лиге. Это было бы лучше и для него, и для меня, и для «Барселоны», — приводит слова Тебаса известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, минувшим летом Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» на правах свободного агента. Последние два года аргентинец отыграл в «ПСЖ». Из «Барселоны» нападающий ушёл летом 2021 года.

В прошлом сезоне Месси провёл 41 матч за «ПСЖ» с учётом всех соревнований, забил 20 мячей и сделал 20 результативных передач.

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