Иньиго Мартинес поделился мнением о скандале с Рубиалесом

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Иньиго Мартинес прокомментировал скандал с участием экс-главы Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, поцеловавшего футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо на церемонии награждения после победного финала чемпионата мира по футболу среди женщин.

«Президент Федерации футбола Испании Рубиалес (временно отстранён от должности по решению ФИФА. — Прим. «Чемпионата») не был прав, и это влечёт за собой некоторые последствия. Но печально то, что этому было уделено больше внимания, чем всему, что выиграли девушки, которые являются чемпионками мира. Учитывая, чего стоит выиграть матч, стать чемпионами, то, что мы оставили их там, в стороне, что мы только говорили об этом действии, — я нахожу это очень печальным для всех. Разумеется, я поддерживаю Дженни (Дженнифер Эрмосо. — Прим. «Чемпионата») и всех игроков, которым было больно. Это был жест, который, я настаиваю, должен иметь последствия. Я с Дженни и со всеми женщинами, которые пострадали от подобных действий», — приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.

Напомним, в финале чемпионата мира сборная Испании со счётом 1:0 переиграла сборную Англии, Эрмосо не реализовала одиннадцатиметровый.

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