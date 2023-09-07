Обладательница «Золотой бутсы» ЧМ-2023 подписала контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитница сборной Японии Хината Миядзава, получившая «Золотую бутсу» по итогам чемпионата мира — 2023, стала футболисткой «Манчестер Юнайтед». На мировом первенстве хавбек отметилась пятью забитыми мячами.
Прошлым клубом 23-летней Миядзавы был «Минави Сендай», выступающий в японской WE Лиге.
На чемпионате мира японки дошли до четвертьфинала, где уступили шведкам (1:2), до этого одержав четыре победы с разницей мячей 14-1.
В сезоне-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» занял второе место в английской Суперлиге и в будущем сезоне примет участие во втором раунде Лиги чемпионов. Главным тренером команды является англичанин Марк Скиннер. За «Манчестер Юнайтед» играют футболистки сборной Англии Мэри Ирпс и Элла Тун.
Новый сезон английской Суперлиги стартует 1 октября.
- 7 сентября 2023
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