Обладательница «Золотой бутсы» ЧМ-2023 подписала контракт с «Манчестер Юнайтед»

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Полузащитница сборной Японии Хината Миядзава, получившая «Золотую бутсу» по итогам чемпионата мира — 2023, стала футболисткой «Манчестер Юнайтед». На мировом первенстве хавбек отметилась пятью забитыми мячами.

Прошлым клубом 23-летней Миядзавы был «Минави Сендай», выступающий в японской WE Лиге.

На чемпионате мира японки дошли до четвертьфинала, где уступили шведкам (1:2), до этого одержав четыре победы с разницей мячей 14-1.

В сезоне-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» занял второе место в английской Суперлиге и в будущем сезоне примет участие во втором раунде Лиги чемпионов. Главным тренером команды является англичанин Марк Скиннер. За «Манчестер Юнайтед» играют футболистки сборной Англии Мэри Ирпс и Элла Тун.

Новый сезон английской Суперлиги стартует 1 октября.