Представитель Дзагоева подтвердил ведение переговоров с греческой «Ламией»

PR‑менеджер российского полузащитника Алана Дзагоева Дарья Арсланова рассказала, что бывший футболист ЦСКА может перейти в греческий клуб «ПАС Ламия 1964».

«Могу подтвердить, что такие переговоры идут», — приводит слова Арслановой «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что 33-летний российский полузащитник Алан Дзагоев близок к переходу в греческий «ПАС Ламия 1964». За этот клуб играет другой бывший игрок ЦСКА, сербский хавбек Зоран Тошич. «ПАС Ламия 1964» выступает в греческой Суперлиге. В сезоне-2023/2024 команда набрала четыре очка в трёх матчах. Минувшим летом Дзагоев покинул казанский «Рубин», где провёл сезон-2022/2023.

С 2008 года по сентябрь 2022 года хавбек играл за ЦСКА, он провёл за команду 395 матчей, забив 77 голов и отдав 93 результативные передачи. Вместе с красно-синими Дзагоев стал трёхкратным чемпионом России.