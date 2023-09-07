Главный тренер «Ариса» рассказал о задачах команды на Лигу Европы

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о задачах команды на розыгрыш Лиги Европы.

«В первую очередь мы будем готовиться к матчу с «Пафосом», который состоится 17 сентября. Это очень принципиальная игра для нас. Потом будем готовиться к матчам Лиги Европы. Для нас участие в этом турнире очень важно. Постараемся набрать как можно больше очков. Посмотрим, как карта ляжет», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

«Арис» сыграет в группе C Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс», испанским «Реалом Бетис» и чешской «Спартой». Накануне в кипрский клуб вернулся российский экс-нападающий московского «Динамо», «Зенита» и «Спартака» Александр Кокорин, который в прошлом сезоне выступал за «Арис» на правах аренды.