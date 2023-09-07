Модрич: счастлив быть в сборной Хорватии, сосредоточен на настоящем

Финалист чемпионата мира — 2018 в составе сборной Хорватии полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, которому 9 сентября исполнится 38 лет, рассказал о продолжении карьеры в национальной команде.

«Думаю, уже можно было понять, что у меня нет долгосрочной установки, потому что в моём возрасте это было бы нелогично. Я сосредоточен на настоящем. Если я чувствую, что я на высоте, что я всё ещё могу изменить ситуацию, тогда я в вашем распоряжении.

Я не могу влиять на истории о годах, а также на ход времени, но я могу влиять на то, насколько я готов, и знаю, что я чувствую. И как я счастлив быть в сборной. Поэтому и нет никакого объявления. Я могу чувствовать себя так же и оставаться там ещё год или два или могу почувствовать, что момент наступит через три месяца. Вот как это бывает с пожилыми людьми (смеётся)», — приводит слова Модрича хорватское издание 24sata.

В пятницу, 8 сентября, Хорватия сыграет с Латвией в рамках отборочного этапа Евро-2024. Время начала матча — 21:45 мск.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.