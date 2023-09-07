Источник: Егор Сорокин бесплатно переходит в «Рубин»
Поделиться
27-летний защитник Егор Сорокин бесплатно переходит в «Рубин» из «Краснодара», сообщает журналист Иван Карпов.
По данным источника, «быки» хотят расстаться с футболистом из-за высокой зарплаты, которая составляет € 900 тыс. за сезон.
Сорокин перешёл в «Краснодар» из «Рубина» в сентябре 2019 года, проведя первую половину сезона-2019/2020 в казанском клубе в аренде. За время выступления за «быков» защитник принял участие в 67 матчах и отметился тремя голевыми передачами.
В августе стало известно об отстранении Сорокина от тренировок с основной командой «Краснодара». В нынешнем сезоне футболист на поле не появлялся.
После семи сыгранных туров РПЛ «Краснодар» с 17 очками возглавляет турнирную таблицу, «Рубин» идёт на 13-й строчке.
Комментарии
- 7 сентября 2023
-
16:02
-
15:50
-
15:48
-
15:47
-
15:46
-
15:41
-
15:35
-
15:22
-
15:20
-
15:10
-
15:10
-
15:09
-
15:00
-
14:59
-
14:58
-
14:54
-
14:40
-
14:36
-
14:25
-
14:24
-
14:15
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:47
-
13:41
-
13:27
-
13:24
-
13:16
-
13:10
-
12:53
-
12:49
-
12:41
-
12:40
Партнерский контент