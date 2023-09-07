Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Егор Сорокин бесплатно переходит в «Рубин»

Источник: Егор Сорокин бесплатно переходит в «Рубин»
Комментарии

27-летний защитник Егор Сорокин бесплатно переходит в «Рубин» из «Краснодара», сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, «быки» хотят расстаться с футболистом из-за высокой зарплаты, которая составляет € 900 тыс. за сезон.

Сорокин перешёл в «Краснодар» из «Рубина» в сентябре 2019 года, проведя первую половину сезона-2019/2020 в казанском клубе в аренде. За время выступления за «быков» защитник принял участие в 67 матчах и отметился тремя голевыми передачами.

В августе стало известно об отстранении Сорокина от тренировок с основной командой «Краснодара». В нынешнем сезоне футболист на поле не появлялся.

После семи сыгранных туров РПЛ «Краснодар» с 17 очками возглавляет турнирную таблицу, «Рубин» идёт на 13-й строчке.

Материалы по теме
«Краснодар» за семь туров РПЛ пропустил два гола! За 10 лет такое было у четырёх клубов
Истории
«Краснодар» за семь туров РПЛ пропустил два гола! За 10 лет такое было у четырёх клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android