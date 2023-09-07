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Рауль может возглавить «Вильярреал»

Рауль может возглавить «Вильярреал»
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Возглавляющий молодёжную команду мадридского «Реала» Рауль Гонсалес может стать главным тренером «Вильярреала», сообщает The Athletic.

Во вторник, 5 сентября, с поста наставника «жёлтой субмарины» из-за провального старта нового сезона Примеры был уволен испанский тренер Кике Сетьен. В четырёх турах «Вильярреал» набрал только три очка.

В «Реале» знают об интересе к Раулю со стороны «жёлтой субмарины»; легендарный футболист «сливочных» пока не принял решение по поводу представившейся возможности. Ранее Рауль отклонил предложения франкфуртского «Айнтрахта», «Лидса» и «Эспаньола».

В сезоне-2023/2024 «Вильярреал» примет участие в Лиге Европы. Соперниками испанцев по группе стали греческий «Панатинаикос», французский «Ренн» и израильский «Маккаби» (Хайфа).

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