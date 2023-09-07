В «Рубине» подтвердили информацию о переговорах по переходу Сорокина

В казанском «Рубине» прокомментировали информацию о возможном переходе защитника «Краснодара» Егора Сорокина.
«Переговоры между клубами действительно идут. Дождитесь официальной информации», – приводит слова пресс-службы клуба «Татар-информ».
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что краснодарский клуб хочет расстаться с защитником из-за высокой зарплаты, которая составляет € 900 тыс. за сезон.
27-летний Сорокин перешёл в «Краснодар» из «Рубина» в сентябре 2019 года, проведя первую половину сезона-2019/2020 в казанском клубе в аренде. За время выступления за «быков» защитник принял участие в 67 матчах и отметился тремя голевыми передачами.
В августе стало известно об отстранении Сорокина от тренировок с основной командой «Краснодара». В нынешнем сезоне футболист на поле не появлялся.
- 7 сентября 2023
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