В «Рубине» подтвердили информацию о переговорах по переходу Сорокина

В казанском «Рубине» прокомментировали информацию о возможном переходе защитника «Краснодара» Егора Сорокина.

«Переговоры между клубами действительно идут. Дождитесь официальной информации», – приводит слова пресс-службы клуба «Татар-информ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что краснодарский клуб хочет расстаться с защитником из-за высокой зарплаты, которая составляет € 900 тыс. за сезон.

27-летний Сорокин перешёл в «Краснодар» из «Рубина» в сентябре 2019 года, проведя первую половину сезона-2019/2020 в казанском клубе в аренде. За время выступления за «быков» защитник принял участие в 67 матчах и отметился тремя голевыми передачами.

В августе стало известно об отстранении Сорокина от тренировок с основной командой «Краснодара». В нынешнем сезоне футболист на поле не появлялся.