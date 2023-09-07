Нигматуллин: Изидор — из компании Фернандеса и Медины. Ничего личного, только деньги

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный переход нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора в стан санкт-петербургского «Зенита».
«Изидор — парень из компании Фернандеса и Медины. Ничего личного, только деньги. К этому нужно относиться с небольшой иронией. Футболист должен жить и болеть интересами своей команды. Когда игрок перестаёт это делать, от него нужно поскорее избавляться. Не нужно следовать их капризам.
«Локомотив» в ситуации с Изидором сделал всё правильно. Продажа игрока в «Зенит» сейчас выгодна для «Локо». Нет никакой гарантии, что через несколько месяцев Изидор не начнёт проситься из «Зенита» к себе домой во Францию. Вильсон — очень ненадёжный человек для клуба и неблагоприятный для коллектива. От таких, конечно же, нужно избавляться!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 7 сентября 2023
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