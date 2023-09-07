М. Кержаков — о завершившем карьеру Рязанцеве: матч с «Севильей» в ЛЕ помню до сих пор

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о бывшем центральном полузащитнике сине-бело-голубых клуба Александре Рязанцеве, который объявил о завершении карьеры в четверг, 7 сентября.

«Рязанцев — спокойный, вежливый и очень интеллигентный парень. Я его запомнил именно таким. 37 лет — не такой маленький возраст. В таком возрасте заканчивать карьеру — нормально. Не знаю, почему он решил именно завершить, но наверняка есть свои причины.

Первой на память приходит его игра за «Зенит» в матче с «Севильей» в Лиге Европы. Тогда он провёл очень хороший матч, который я помню до сих пор», — приводит слова Кержакова Sport24.

37-летний Рязанцев играл за «Торпедо» с 2019 года. В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 19 встречах москвичей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.