М. Кержаков — о завершившем карьеру Рязанцеве: матч с «Севильей» в ЛЕ помню до сих пор

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о бывшем центральном полузащитнике сине-бело-голубых клуба Александре Рязанцеве, который объявил о завершении карьеры в четверг, 7 сентября.
«Рязанцев — спокойный, вежливый и очень интеллигентный парень. Я его запомнил именно таким. 37 лет — не такой маленький возраст. В таком возрасте заканчивать карьеру — нормально. Не знаю, почему он решил именно завершить, но наверняка есть свои причины.
Первой на память приходит его игра за «Зенит» в матче с «Севильей» в Лиге Европы. Тогда он провёл очень хороший матч, который я помню до сих пор», — приводит слова Кержакова Sport24.
37-летний Рязанцев играл за «Торпедо» с 2019 года. В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 19 встречах москвичей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
- 7 сентября 2023
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