Карпукас — о старте «Локомотива»: не то, на что мы рассчитывали

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас, находящийся в расположении сборной России, оценил стартовый отрезок сезона для своего клуба.

«Результаты не те, на которые мы рассчитывали. Но всё же мы в двух очках от тройки. Это то, на что мы нацелены – занимать самые высокие места. На большой дистанции можно делать выводы. Это не то, на что мы рассчитывали, но у нас ещё есть все шансы цепляться за самые высокие места», – приводит слова Карпукаса Metaratings.

На данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе у подопечных Галактионова 12 очков после семи туров.

В четверг, 7 сентября, Карпукас в составе сборной России посетил Мурманскую область и поучаствовал в открытой тренировке в доке у Баренцева моря в рамках проекта РФС «Футбол в школы».