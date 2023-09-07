Карпукас — о старте «Локомотива»: не то, на что мы рассчитывали

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас, находящийся в расположении сборной России, оценил стартовый отрезок сезона для своего клуба.
«Результаты не те, на которые мы рассчитывали. Но всё же мы в двух очках от тройки. Это то, на что мы нацелены – занимать самые высокие места. На большой дистанции можно делать выводы. Это не то, на что мы рассчитывали, но у нас ещё есть все шансы цепляться за самые высокие места», – приводит слова Карпукаса Metaratings.
На данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе у подопечных Галактионова 12 очков после семи туров.
В четверг, 7 сентября, Карпукас в составе сборной России посетил Мурманскую область и поучаствовал в открытой тренировке в доке у Баренцева моря в рамках проекта РФС «Футбол в школы».
- 7 сентября 2023
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