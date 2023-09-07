Литва и Черногория сыграли вничью в отборе на Евро-2024

Завершился матч 5-го тура квалификации к чемпионату Европы – 2024, в группе G между собой встречались сборные Литвы и Черногории. Игра проходила на стадионе «Дарюс и Гиренас» в Каунасе. Встречу обслуживала бригада шведских арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом. Матч закончился со счётом 2:2.

В первом тайме обе команды предпринимали много попыток поразить ворота соперника, но им так и не удалось открыть счёт по итогам 45 минут. Во втором тайме Литва усилиями Паулаускаса на 71-й минуте вышла вперёд – 1:0. Черногория моментально активизировалась и уже на 78-й минуте встречи сравняла результат в матче – 1:1. После этого гости выбились в лидеры встречи, забив мяч на 89-й минуте (Савич), но Черногории не удалось удержать победу – Литва в компенсированное время сравняла счёт в игре – 2:2. Хозяевам принёс ничью Черных.

Напомним, сборная Черногории ранее победила Болгарию со счётом 1:0, сыграла вничью с Венгрией (0:0) и уступила Сербии (0:2). После матча с Литвой черногорцы набрали пять очков в группе G и занимают третье место.

Литва продолжает занимать последнее место в группе G, ранее команда проиграла Сербии и Венгрии со счётом 0:2, к тому же сыграла вничью с Болгарией – 1:1.

Обзор матча отбора на Евро-2024 Венгрия — Литва.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.