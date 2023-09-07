Денисов: условия в Египте — одни из самых тяжёлых, в которых играл в футбол в жизни

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов рассказал о погодных условиях в Египте после товарищеского матча сборной России по футболу.

«Одни из самых тяжёлых условий, в которых играл в футбол в жизни. Египет был, наверное, более адаптирован к такой погоде, но для нас это не должно быть оправданием.

Во втором тайме лучше получалось выходить из обороны, хорошо работал прессинг. С настроем ни у кого проблем нет. Мы играем за сборную, неважно, кто выходит против тебя. Это сборная», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 7 сентября, сборная России сыграла вничью с национальной командой Египта U23 (олимпийской сборной. – Прим. «Чемпионата») – 1:1.