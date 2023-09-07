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Новичок «Аль-Иттихада» Жота может быть исключён из заявки клуба на чемпионат

Новичок «Аль-Иттихада» Жота может быть исключён из заявки клуба на чемпионат
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«Аль-Иттихад» уберёт португальского нападающего Жоту из заявки на чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщает «твиттер» Itti Mania.

По информации источника, подобное решение саудовского клуба связано с лимитом на легионеров. Освобождённое за счёт исключения Жоты место достанется защитнику Луису Фелипе. Итальянец перешёл в «Аль-Иттихад» из «Бетиса» за € 25 млн в четверг, 7 сентября.

Жота присоединился к саудовской команде в конце июня этого года. Форвард был куплен у «Селтика» за € 29 млн. Португалец успел провести в чемпионате Саудовской Аравии пять игр и забить один гол.

Напомним, этим летом в «Аль-Иттихад» перешли такие французские футболисты, как нападающий Карим Бензема и полузащитник Н'Голо Канте.

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