Франция уверенно обыграла Ирландию в матче квалификации ЧЕ

Завершился матч 5-го тура группы B квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024, в котором встречались сборные Франции и Ирландии. Национальные команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Урсом Шнидером (Швейцария). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Франция уверенно обыграла своего соперника — 2:0.

На 19-й минуте французы вышли вперёд благодаря голу Орельена Тчуамени. Хавбек отличился с передачи Килиана Мбаппе. На 48-й минуте форвард Маркус Тюрам увеличил преимущество своей команды. Матч так и завершился — 2:0 в пользу «трёхцветных».

После пяти сыгранных туров Франция возглавляет группу B, набрав 15 очков из 15 возможных. Ирландия занимает четвёртое место, имея в активе три очка. Подопечные Стивена Кенни сыграли на один матч меньше, чем французы.