Чехия и Албания сыграли вничью в группе E в отборе на ЧЕ-2024

Завершился матч 5-го тура квалификации к чемпионату Европы – 2024, в группе E между собой встречались сборные Чехии и Албании. Игра проходила на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Встречу обслуживала бригада английских арбитров во главе с Энтони Тейлором. Матч закончился вничью – 1:1.

В первом тайме хоть и было пару ярких моментов, но счёт на табло остался неизменным – 0:0. Во второй половине встречи, на 56-й минуте, Чехия открыла счёт в матче, отличился Вацлав Черны, выведя хозяев вперёд – 1:0. Гости сократили отставание на 66-й минуте усилиями Недима Байрами. Чехи и албанцы разошлись миром – ничья 1:1.

Чехия после четырёх проведённых игр возглавляет группу E с восемью набранными очками. Албания недалеко ушла от оппонента и находится на второй строчке с семью набранными очками в турнирной таблице.

Обзор матча отбора на Евро-2024 Албания — Молдавия.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.