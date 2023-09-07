Чехия и Албания сыграли вничью в группе E в отборе на ЧЕ-2024

Завершился матч 5-го тура квалификации к чемпионату Европы – 2024, в группе E между собой встречались сборные Чехии и Албании. Игра проходила на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Встречу обслуживала бригада английских арбитров во главе с Энтони Тейлором. Матч закончился вничью – 1:1.
В первом тайме хоть и было пару ярких моментов, но счёт на табло остался неизменным – 0:0. Во второй половине встречи, на 56-й минуте, Чехия открыла счёт в матче, отличился Вацлав Черны, выведя хозяев вперёд – 1:0. Гости сократили отставание на 66-й минуте усилиями Недима Байрами. Чехи и албанцы разошлись миром – ничья 1:1.
Чехия после четырёх проведённых игр возглавляет группу E с восемью набранными очками. Албания недалеко ушла от оппонента и находится на второй строчке с семью набранными очками в турнирной таблице.
Обзор матча отбора на Евро-2024 Албания — Молдавия.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.
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