30-летний бельгийский полузащитник «Аль-Шабаб» Янник Феррейра Карраско высказался о правах человека в Саудовской Аравии.

«Туда приезжает много звёзд. Чемпионат растет. У них много идей, чтобы чемпионат рос. Они открывают чемпионат для всего мира. Клуб хочет строить проект вокруг меня. Они стараются. Это прекрасная страна. Вы должны видеть вещи сами, формировать своё мнение, а не слушать всю критику.

Права человека нарушаются в Саудовской Аравии? Я не поддерживаю то, что говорят организации. Я вижу, что Криштиану Роналду и его жена обычно живут там. Остальные игроки тоже. Я там был, видел, какие там женщины, как люди ходят. Честно говоря, это красивая страна. Я не увидел ничего особенного на эту тему, когда поехал туда», — приводит слова Карраско RTBF.

Бельгиец заключил трёхлетний контракт с клубом из Саудовской Аравии.

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