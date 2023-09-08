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Агент Кварацхелии назвал две команды, ради которых игрок покинул бы «Наполи»

Агент Кварацхелии назвал две команды, ради которых игрок покинул бы «Наполи»
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Мамука Джугели, агент нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал о планах на будущее своего клиента.

«Я скажу ещё раз: мы не рассматриваем возможность ухода из «Наполи». Когда Хвича будет готов играть за «Реал» или «Барселону», мы оценим такую перспективу.

Сейчас в команде есть такие футболисты, как Осимхен, Ди Лоренцо, Зелиньски. Это сильная команда, поэтому мы не рассматриваем возможность ухода из «Наполи».

Здесь мы чувствуем себя как дома. Я официально заявляю, что мы с Хвичей никогда не говорили о желании сменить команду, никогда такой ситуации не возникало.

О продлении контракта разговоров нет. Мы удовлетворены своим контрактом, и цель Квары – защитить чемпионский титул и далеко пройти в Лиге чемпионов», – приводит слова Мамуки CalcioNapoli24.

В сезоне-2022/2023 Кварацхелия провёл 43 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.

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