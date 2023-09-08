Станислав Агкацев пожаловался на поле в матче с Египтом

Голкипер сборной России Станислав Агкацев высказался о ничейном результате со сборной Египта.

«Мы наигрывали связи, но было мало времени, чтобы всё это закрепилось. Все ребята старались. Моментами что-то получалось, что-то не получалось. Да и поле не самого лучшего качества. Оно тоже мешало. Для первой игры в таком составе – нормально», – приводит слова Агкацева РФС.

Напомним, учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков.

11 сентября сборная России вновь сыграет с Египтом, а 12 сентября проведёт матч с Катаром.