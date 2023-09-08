Тренер Франции Дешам — о 2:0 с Ирландией: очень жаль, что забили лишь два гола

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам подвёл итоги матча 5-го тура отбора на чемпионат Европы – 2024, в котором его подопечные встречались с национальной командой Ирландии. Специалист высоко оценил игровые качества полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени.
«Единственное сожаление — в связи с тем, что мы не забили больше двух мячей, учитывая количество созданных нами моментов.
Я не знаю, сколько раз Тчуамени касался мяча сегодня вечером. Он обладает впечатляющим умением отбивать мяч и способен удерживать его в движении. Снимаю шляпу перед Тчуамени!» – приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.
Напомним, сборная Франции победила Ирландию со счётом 2:0, голами отметились Тчуамени и нападающий Маркус Тюрам. Франция после пяти игр занимает в группе B первое место с 15 очками.
Обзор матча Франция — Нидерланды в отборе на Евро-2024:
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.
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