Игроки «Манчестер Юнайтед» принимают действия тен Хага по отношению к Санчо — ESPN

Футболисты «Манчестер Юнайтед» принимают и уважают твёрдый подход главного тренера Эрика тен Хага в ситуации с полузащитником Джейдоном Санчо, поскольку он без исключений применяется к членам команды, независимо от их статуса. Об этом сообщает ESPN.

По информации ESPN, реакция Санчо была резко воспринята в раздевалке. Источник сообщил изданию, что в раздевалке «Юнайтед» Санчо мало симпатизируют, заявив: «Игрокам он уже надоел».

Напомним, после матча с лондонским «Арсеналом» (1:3) в английской Премьер-лиге тен Хаг объявил, что Санчо не попал в заявку на игру из-за неудовлетворительной работы на тренировках. После этого Санчо опроверг слова специалиста, резко ответив на его высказывание в своей социальной сети.