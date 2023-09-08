Экс-тренер «Целе» Пилипчук: в лице Даку «Рубин» приобрёл очень качественного нападающего

Бывший тренер словенского «Целе» Роман Пилипчук оценил дебют игроков из чемпионата Словении в Российской Премьер-Лиге.

«В лице Даку «Рубин» приобрёл очень качественного нападающего. Он не раз выходил против «Целе» в чемпионате Словении, забивал нам, стал одним из лучших бомбардиров лиги. Когда мне звонили и интересовались игроками из словенского чемпионата, в числе прочих я называл фамилию Даку. Этот игрок способен самостоятельно решать судьбу эпизода. Я внимательно слежу за РПЛ и вижу, что в игре Даку ничего не поменялось. Даже комментаторы по ТВ выделяют его качества — умение сохранить мяч в сложной ситуации и самостоятельно создать опасный момент. Да, может, пока он не очень много забивает, но готовность бить пенальти в новой команде только подтверждает лидерские качества. Крамарич в «Сочи» тоже забивает.

Были летом из Словении трансферы и в ведущие лиги Европы — в Италию, Францию. Это о многом говорит», — сказал Роман Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.