Экс-тренер «Спартака» Пилипчук: наш штаб качественно выполнил свою работу в Словении

Бывший тренер словенского «Целе» и московского «Спартака» Роман Пилипчук оценил свой первый тренерский опыт в Евросоюзе — второе место в чемпионате Словении.
«Второе место «Целе» после двух подряд восьмых говорит о том, что тренерский штаб качественно выполнил свою работу. Я доволен.
Начали свою работу с повышения функционального состояния игроков. Адаптировали футболистов к тяжёлым нагрузкам. Это приносило плоды до конца чемпионата. Особенно во втором круге, когда качество полей хуже и всё решает функциональное состояние. Например, «горим» «Олимпии» 0:2 в первом тайме, 88-я минута — уже 4:2 в нашу пользу. 0:2 с «Марибором» превратили в 2:2. Будущего чемпиона, «Олимпию», за
четыре матча дважды обыграли и только раз уступили. В футбольном отношении соперничать со всеми можно. Хотя в плане популярности «Марибор», «Олимпия» — клубы совсем другого уровня, чем «Целе», — рассказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 8 сентября 2023
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