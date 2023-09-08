Экс-тренер «Спартака» Пилипчук: на стажировку к Клоппу попасть нереально

Бывший тренер словенского «Целе» и московского «Спартака» Роман Пилипчук рассказал, кому из иностранных тренеров симпатизирует.
«Клопп — один из тренеров, чей подход к футболу мне нравится. С интересом наблюдал за ним, ещё когда он в дортмундской «Боруссии» был. На стажировку к нему нереально попасть! Я узнавал через знакомого футболиста, который играл у Клоппа. Говорит: желающих море. При этом надо понимать: Клопп или Де Дзерби тренируют игроков высочайшей квалификации, будто с другой планеты. У них совершенно другой уровень исполнительского мастерства. Ты не можешь копировать игру «Ливерпуля» или «Барселоны», просто потому что в твоём распоряжении нет таких футболистов», — сказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 8 сентября 2023
-
14:52
-
14:42
-
14:42
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:22
-
14:21
-
14:18
-
14:14
-
14:07
-
13:50
-
13:50
-
13:34
-
13:30
-
13:30
-
13:27
-
13:19
-
13:19
-
13:06
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:41
-
12:36
-
12:35
-
12:18
-
12:16
-
12:12
-
12:07
-
12:02
-
11:58
-
11:55
-
11:50
-
11:50