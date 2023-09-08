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Экс-тренер «Спартака» Пилипчук: на стажировку к Клоппу попасть нереально

Экс-тренер «Спартака» Пилипчук: на стажировку к Клоппу попасть нереально
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Бывший тренер словенского «Целе» и московского «Спартака» Роман Пилипчук рассказал, кому из иностранных тренеров симпатизирует.

«Клопп — один из тренеров, чей подход к футболу мне нравится. С интересом наблюдал за ним, ещё когда он в дортмундской «Боруссии» был. На стажировку к нему нереально попасть! Я узнавал через знакомого футболиста, который играл у Клоппа. Говорит: желающих море. При этом надо понимать: Клопп или Де Дзерби тренируют игроков высочайшей квалификации, будто с другой планеты. У них совершенно другой уровень исполнительского мастерства. Ты не можешь копировать игру «Ливерпуля» или «Барселоны», просто потому что в твоём распоряжении нет таких футболистов», — сказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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