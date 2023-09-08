Пилипчук: как только у Квинси что-то не получается — «Спартак» блекнет

Бывший тренер московского «Спартака» и словенского «Целе» Роман Пилипчук поделился впечатлениями от игры чемпионов России 2017 года, до сих пор выступающих в составе красно-белых, – вратаря Александра Селихова, полузащитника Романа Зобнина и вингера Квинси Промеса.

«Из золотого «Спартака» в команде остались Зобнин, Промес и Селихов. С Сашей до сих пор иногда общаемся. Все трое — очень качественные игроки «Спартака». Видно, что у Ромы и Квинси появилось больше опыта. Зобнин — рабочая лошадка, которая с годами становится лучше. Может закрыть любую позицию, что он и делал в чемпионский сезон. Не пересидел ли он в «Спартаке»? Нельзя сказать, что пересидел. Всё-таки «Спартак» — это «Спартак». А Промес — двигатель эмоций команды. Как только у Квинси что-то не получается, кажется, что и «Спартак» блекнет», – рассказал Пилипчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.