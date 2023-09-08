Роман Пилипчук: в чемпионском «Спартаке» игроки были качественнее, чем сейчас
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Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук выразил мнение, что красно-белые в 2017 году были укомплектованы лучше современной версии команды.
«Тяжело судить, не видя тренировочного процесса нынешнего «Спартака» и не зная индивидуальных качеств игроков. Тех футболистов я видел каждый день и понимал, что они могут. Вся страна это видела. Мне кажется, в чемпионском «Спартаке» всё-таки игроки были качественнее. Там было много футболистов с хорошими качествами: Фернандо, Луис Адриано, Таски, Боккетти. Можно добавить россиян: Глушаков, Самедов. У меня остались очень хорошие воспоминания о двух спартаковских сезонах. До сих пор слежу за командой», — сказал Роман Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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