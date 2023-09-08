Лапорта: мы встречаем новую эру в «Барселоне» — эру Хави

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта похвалил главного тренера команды Хави и заявил, что сине-гранатовые входят в новую эру.

«Мы стоим перед новой эрой, эрой Хави. Мы знаем, что это был сезон, в котором приоритетной целью была Ла Лига, но теперь мы должны поставить в качестве приоритетной цели чемпионат Испании и какой-то другой важный титул. Началась новая эра, и нам выпала честь прожить её, потому что я убеждён, что это будет великолепная новая эра и одна из лучших в истории «Барсы», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Барселона» выиграла Ла Лигу впервые с сезона-2018/2019. Команда под руководством Хави опередила в турнирной таблице мадридский «Реал» на десять очков – 88 против 78.

Гол Левандовского с пенальти в матче 4-го тура Ла Лиги «Осасуна» — «Барселона»:

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