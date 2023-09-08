Кокорин: переход в «Арис» случился в последние часы. Это понятный для меня проект

Российский нападающий Александр Кокорин прокомментировал переход в «Арис» на правах аренды.

С «Арисом» постоянно были на связи. Со многими ребятами. Я поздравлял Алексея Николаевича (Шпилевского) с победами в еврокубках, а он интересовался моими новостями. Вариант с моим переходом в «Арис» не отпадал, но определённости не было. Можно сказать, всё решилось в последние часы, с истечением срока заявок в Лигу Европы, когда ждать было нельзя.

«Арис» — симпатичный и понятный для меня проект. Идёт постоянное усиление команды и интенсивная работа с болельщиками. Даже после чемпионства усилили три-четыре позиции, потому что есть амбиции в еврокубках и собрать полный стадион. Конечно, мне очень хочется сыграть в Лиге Европы, посоперничать с топ-клубами», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, Кокорин выступал за «Арис» в прошлом сезоне на правах аренды. Права на россиянина по-прежнему принадлежат флорентинской «Фиорентине».

Александр — воспитанник московского «Динамо». В своей карьере нападающий успел поиграть также за «Зенит», «Сочи» и московский «Спартак». Кроме того, россиянин числился в «Анжи», но не провёл за махачкалинский клуб ни одного матча.

В минувшем сезоне Кокорин отыграл 27 матчей за «Арис» в рамках внутреннего первенства и забил 13 голов. 32-летнего форварда признали лучшим игроком сезона-2022/2023, а «Арис» стал чемпионом Кипра. Летом Александр вернулся в «Фиорентину».