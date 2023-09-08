Кокорин: переход в «Арис» случился в последние часы. Это понятный для меня проект

Российский нападающий Александр Кокорин прокомментировал переход в «Арис» на правах аренды.
С «Арисом» постоянно были на связи. Со многими ребятами. Я поздравлял Алексея Николаевича (Шпилевского) с победами в еврокубках, а он интересовался моими новостями. Вариант с моим переходом в «Арис» не отпадал, но определённости не было. Можно сказать, всё решилось в последние часы, с истечением срока заявок в Лигу Европы, когда ждать было нельзя.
«Арис» — симпатичный и понятный для меня проект. Идёт постоянное усиление команды и интенсивная работа с болельщиками. Даже после чемпионства усилили три-четыре позиции, потому что есть амбиции в еврокубках и собрать полный стадион. Конечно, мне очень хочется сыграть в Лиге Европы, посоперничать с топ-клубами», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Напомним, Кокорин выступал за «Арис» в прошлом сезоне на правах аренды. Права на россиянина по-прежнему принадлежат флорентинской «Фиорентине».
Александр — воспитанник московского «Динамо». В своей карьере нападающий успел поиграть также за «Зенит», «Сочи» и московский «Спартак». Кроме того, россиянин числился в «Анжи», но не провёл за махачкалинский клуб ни одного матча.
В минувшем сезоне Кокорин отыграл 27 матчей за «Арис» в рамках внутреннего первенства и забил 13 голов. 32-летнего форварда признали лучшим игроком сезона-2022/2023, а «Арис» стал чемпионом Кипра. Летом Александр вернулся в «Фиорентину».
- 8 сентября 2023
-
13:19
-
13:19
-
13:06
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:41
-
12:36
-
12:35
-
12:18
-
12:16
-
12:12
-
12:07
-
12:02
-
11:58
-
11:55
-
11:50
-
11:50
-
11:36
-
11:32
-
11:27
-
11:22
-
11:17
-
11:11
-
11:00
-
10:54
-
10:53
-
10:48
-
10:44
-
10:33
-
10:14
-
10:07
-
10:03
-
10:03
-
09:57