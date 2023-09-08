Экс-тренер «Спартака» Пилипчук: если бы я сегодня встретил Карреру, протянул бы ему руку

Бывший тренер московского «Спартака» и словенского «Целе» Роман Пилипчук прокомментировал свой уход из стана красно-белых и слухи о конфликте с итальянцем Массимо Каррерой.
«С годами мы становимся опытнее, спокойнее. Если бы я сегодня встретил Массимо, протянул бы ему руку и пообщался. Мы все ошибаемся. «Спартак» — это хорошая часть моей жизни. Не хочу о плохом.
В чём всё-таки была уникальность того состава? Успех — это не один человек. Даже в теннисе за спортсменом стоят люди, которые его готовят. А в футболе у каждой значимой победы всегда большая группа соавторов, в том числе тех, о которых болельщики и не слышали никогда. Так и тут: помимо сильного состава, сошлось много других факторов. И Массимо проделал большую работу, и Хави, и Джанлука Риомми, тренер вратарей. Руководители внесли большой вклад», – сказал Пилипчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 8 сентября 2023
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