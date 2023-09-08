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Врач «Аль-Иттихада»: в Саудовской Аравии нет проблем с алкоголем, но есть с сахаром

Врач «Аль-Иттихада»: в Саудовской Аравии нет проблем с алкоголем, но есть с сахаром
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Португальский врач Серхио Гомес, который работает в саудовском «Аль-Иттихаде», рассказал о том, что приносит команде больше всего проблем.

«Жара и высокая влажность затрудняют высокоинтенсивные упражнения, что в конечном итоге замедляет темп лиги. Кроме того, месяц Рамадан, когда мусульмане постятся между восходом и закатом солнца, также может стать проблемой для профессионалов элитного спорта.

У нас нет проблем с алкоголем, но есть проблема с сахаром. В Саудовской Аравии существует традиция, когда каждый человек должен съесть десерт, который могла бы съесть вся команда.

Что же касается жары, то она приведёт к разработке стратегий с точки зрения тренировок и питания, и это будет довольно сложной задачей», – приводит слова Гомеса Football Espana.

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