В «Реале Сосьедад» ожидают, что Арсен Захарян возобновит тренировки к понедельнику

Российский полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может возобновить тренировки с командой в начале следующей недели.
«Сегодня Захарян не был на тренировочной базе. Сейчас у команды выходные. Когда Арсен сможет возобновить тренировки? Посмотрим, как он будет чувствовать себя к понедельнику», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.
На данный момент Захарян дважды появлялся на поле в играх за команду из Сан-Себастьяна: хавбек провёл 16 минут в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0) и 12 минут с «Гранадой» (5:3). Результативными действиями российский полузащитник не отмечался. Следующий матч в рамках чемпионата Испании «Реал Сосьедад» проведёт в гостях с мадридским «Реалом» в воскресенье, 17 сентября.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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