Пресс-атташе «Реала Сосьедад»: Захарян действительно болен, но не собирается умирать

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Луис Арконада отреагировал на информацию о болезни полузащитника испанской команды Арсена Захаряна. Во вторник, 5 сентября, испанские СМИ сообщили, что российский хавбек пропустил тренировку команды из-за недомогания.
«Арсен действительно болен. У него высокая температура. Но ничего серьёзного, он не собирается умирать (смеётся)», — приводит слова Арконады Sport24.
На данный момент Захарян дважды появлялся на поле в играх за команду из Сан-Себастьяна: хавбек провёл 16 минут в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0) и 12 минут с «Гранадой» (5:3). Результативными действиями российский полузащитник не отмечался. Следующий матч в рамках чемпионата Испании «Реал Сосьедад» проведёт в гостях с мадридским «Реалом» в воскресенье, 17 сентября.
- 5 сентября 2023
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