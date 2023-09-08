Тен Хаг и Санчо проведут беседу перед матчем «Манчестер Юнайтед» с «Брайтоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг готов поговорить с полузащитником Джейдоном Санчо в преддверии матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном», сообщает ESPN.

По данным источника, главный тренер команды и футболист собираются побеседовать между собой 16 сентября перед игрой «красных дьяволов» с «Брайтоном», чтобы окончательно решить вопрос о будущем футболиста в стане манкунианцев.

Также в материале отмечается, что «МЮ» проводил переговоры с «Аль-Иттифаком», который тренирует англичанин Стивен Джеррард, но сделка так и не была оформлена до закрытия трансферного окна в Саудовской Аравии.

Напомним, после матча с лондонским «Арсеналом» (1:3) в АПЛ тен Хаг объявил, что Санчо не попал в заявку на игру из-за неудовлетворительной работы на тренировках. После этого Санчо опроверг слова специалиста, резко ответив на его высказывание в своей социальной сети.