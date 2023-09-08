Головин: не сильно слежу за РПЛ, Знаю, что Дзюба и Слуцкий стали стендаперами
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Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин ответил, следит ли он за Российской Премьер-Лигой.
«Слежу ли за РПЛ? Знаю, что Дзюба и Слуцкий стали стендаперами. Я смотрел выпуски с ними. Мне было интересно посмотреть. Точно шока не было. Смотрю большие игры. Не сильно слежу за РПЛ», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Вчера, 7 сентября, национальная команда России, составленная из игроков в возрасте до 23 лет, провела товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. В составе россиян отличился Степан Оганесян. Основной состав национальной команды встретится с Катаром во вторник, 12 сентября. Начало игры — в 18:15 мск.
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