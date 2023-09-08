Карпин: ни на секунду не задумывался, кто будет капитаном сборной в матче с Катаром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что не пока задумывался, кто будет капитаном команды в матче с Катаром.

«Честно, даже не задумывался ни на секунду, кто будет капитаном в матче с Катаром», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Вчера, 7 сентября, национальная команда России, составленная из игроков в возрасте до 23 лет, провела товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. В составе россиян отличился Степан Оганесян. В понедельник, 11 сентября, команды проведут ещё один матч. Основной состав сборной России сыграет с Катаром 12 сентября. Матч начнётся в 18:15 по московскому времени и пройдёт на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.