Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин: с молодыми игроками стабильность — утопия. Они должны совершить ошибки

Карпин: с молодыми игроками стабильность — утопия. Они должны совершить ошибки
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о большом количестве иностранных защитников в Российской Премьер-Лиге.

«Много защитников-иностранцев? Их всегда было много. Какие нужны характеристики молодым игрокам? Позиция центрального защитника — там нужна стабильность. С молодыми игроками стабильность — утопия. Они должны ошибки совершить. Если ошибается молодой нападающий — ничего, а если молодой центральный защитник — то это проблема. Можете видеть это на примере «Ростова», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Вчера, 7 сентября, национальная команда России, составленная из игроков в возрасте до 23 лет, провела товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. В составе россиян отличился Степан Оганесян. В понедельник, 11 сентября, команды проведут ещё один матч. Основной состав сборной России сыграет с Катаром 12 сентября. Начало игры — в 18:15 мск.

Материалы по теме
Съездили со сборной России на адский матч в Египте. Но так и не поняли, зачем он был нужен
Съездили со сборной России на адский матч в Египте. Но так и не поняли, зачем он был нужен
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android