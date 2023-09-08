Карпин: с молодыми игроками стабильность — утопия. Они должны совершить ошибки

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о большом количестве иностранных защитников в Российской Премьер-Лиге.

«Много защитников-иностранцев? Их всегда было много. Какие нужны характеристики молодым игрокам? Позиция центрального защитника — там нужна стабильность. С молодыми игроками стабильность — утопия. Они должны ошибки совершить. Если ошибается молодой нападающий — ничего, а если молодой центральный защитник — то это проблема. Можете видеть это на примере «Ростова», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Вчера, 7 сентября, национальная команда России, составленная из игроков в возрасте до 23 лет, провела товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. В составе россиян отличился Степан Оганесян. В понедельник, 11 сентября, команды проведут ещё один матч. Основной состав сборной России сыграет с Катаром 12 сентября. Начало игры — в 18:15 мск.