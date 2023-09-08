Грузия — Испания: Мората оформил хет-трик

В эти минуты проходит матч группового этапа квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются сборные Грузии и Испании. Игру принимает стадион «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси, Грузия. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 5:1 в пользу испанцев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 66-й минуте Альваро Мората забил свой третий гол в матче, переиграв вратаря в ближнем бою.

Первый тайм завершился с разгромным счётом 4:0 в пользу Испании. На 22-й минуте Альваро Мората вывел испанцев вперёд, замкнув головой навес Марко Асенсио. На 28-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия. На 38-й минуте Даниэль Ольмо довёл дело до разгрома, забив третий гол Испании ударом в ближний угол, а спустя всего две минуты Мората оформил дубль. В самом начале второго тайма Грузия отквитала один гол – на 49-й минуте отличился Георгий Чакветадзе.

Испания располагается на четвёртом месте в группе А, на счету команды три очка в двух матчах. Сборная Грузии занимает второе место с четырьмя очками. Лидером группы является национальная команда Шотландии, победившая во всех предыдущих четырёх матчах. В группе А также выступают Норвегия и Кипр.