«Торпедо» объявило о переходе Громыко из БАТЭ
Поделиться
26-летний полузащитник Валерий Громыко перешёл в московское «Торпедо» из белорусского БАТЭ. Об этом сообщил официальный сайт автозаводцев.
Отмечается, что срок контракта с футболистом рассчитан на три года. Игрок будет выступать за чёрно-белых под 22-м игровым номером.
«Валерий, добро пожаловать в чёрно-белую семью!» — написано в заявлении «Торпедо».
Валерий Громыко является воспитанником «Минска». Он выступал за «Минск», «Шахтёр» (Солигорск), «Арсенал» (Тула) и «БАТЭ» (Борисов). Футболист вызывается в национальную команду Беларуси.
Полузащитник является обладателем Кубка Беларуси (2019), Суперкубка Беларуси (2022), двукратным серебряным призёром (2019, 2021) и бронзовым призёром чемпионата Беларуси (2022).
Комментарии
- 8 сентября 2023
-
20:57
-
20:53
-
20:44
-
20:41
-
20:40
-
20:34
-
20:31
-
20:30
-
20:26
-
20:14
-
20:07
-
20:07
-
19:55
-
19:54
-
19:48
-
19:47
-
19:43
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:35
-
19:32
-
19:30
-
19:30
-
19:24
-
19:22
-
19:22
-
19:20
-
19:17
-
19:15
-
19:12
-
19:12
-
19:06
-
19:01
-
19:01
Партнерский контент