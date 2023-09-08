«Торпедо» объявило о переходе Громыко из БАТЭ

26-летний полузащитник Валерий Громыко перешёл в московское «Торпедо» из белорусского БАТЭ. Об этом сообщил официальный сайт автозаводцев.

Отмечается, что срок контракта с футболистом рассчитан на три года. Игрок будет выступать за чёрно-белых под 22-м игровым номером.

«Валерий, добро пожаловать в чёрно-белую семью!» — написано в заявлении «Торпедо».

Валерий Громыко является воспитанником «Минска». Он выступал за «Минск», «Шахтёр» (Солигорск), «Арсенал» (Тула) и «БАТЭ» (Борисов). Футболист вызывается в национальную команду Беларуси.

Полузащитник является обладателем Кубка Беларуси (2019), Суперкубка Беларуси (2022), двукратным серебряным призёром (2019, 2021) и бронзовым призёром чемпионата Беларуси (2022).