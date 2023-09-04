Грубейшая ошибка приговорила команду Клотета! Будущее Пепа в «Торпедо» под вопросом?

«Торпедо» после вылета из РПЛ в прошлом сезоне, казалось, в летнее трансферное окно сделало всё, чтобы мгновенно туда вернуться. Потратили на семь новичков € 2,35 млн, ещё восемь игроков присоединились к команде на правах свободных агентов. Общая рыночная стоимость новичков составила € 10,45 млн (данные Transfermarkt). Дороже в Мелбет Первой лиге состав только у «Химок» (€ 12 млн), а с учётом всех футболистов, у автозаводцев солидное преимущество (€ 14,75 млн).

Такие траты обязывали команду стать главным фаворитом сезона, однако планы не всегда совпадают с реальностью. К 7-му туру «Торпедо» набрало 10 очков и закрепилось в середине турнирной таблицы. Не лучше дела складывались у «Родины»: своим матчем команда завершала тур и после результатов соперников занимала 15-е место, находясь в шаге от зоны вылета.

Символический удар перед матчем исполнил… крокодил Гена. Герой известного советского мультфильма снабдил положительными эмоциями не только болельщиков, но и номинальных хозяев:

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Стартовая половина первого тайма осталась за «Родиной»: игроки «Торпедо» в первые минуты никак не могли покинуть свою половину, часто ошибаясь в позиционных построениях. Отлично действовали футболисты «Родины», которые уже на третьей минуте вышли вперёд: Максим Турищев в штрафной принял передачу спиной к воротам, одним пасом отрезал четырёх соперников, а Ивану Тимошенко оставалось лишь продвинуться по коридору и отправить мяч мимо Егора Бабурина.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Ещё один эпизод с участием Турищева случился через несколько минут, когда он откликнулся на передачу с фланга, выбежал на мяч перед Бабуриным, но отправил его выше ворот.

Провалы в центре обороны «Торпедо» продолжились и в дальнейшем: в одном из эпизодов Мухаммад Султонов вышел один на один с Бабуриным, но лишь спасение Егора позволило «Торпедо» не пропустить второй мяч к 17-й минуте. Вратарь, кстати, потом отреагировал на добивание.

Фото: Кадр из трансляции

В первом тайме Бабурину пришлось ещё несколько раз выручить, как и его визави Алексею Городовому, но забить ещё командам не удалось.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Второй тайм начался с владения «Торпедо» и резких выпадов «Родины», которые были опаснее игрового преимущества оппонента. Вновь спасал Бабурин, в одном из эпизодов ему пришлось переводить мяч из-под перекладины на угловой.

В подобный футбол команды играли подавляющую часть второго тайма: «Родине» было достаточно созданных моментов и счёта на табло, а у «Торпедо» даже при наличии большой группы креативных футболистов создать что-то опасное не получалось. Вспоминается лишь момент с дальним ударом Ираклия Манелова, после которого мяч прошёл рядом со штангой ворот Городового.

На 78-й минуте приговорил «Торпедо» собственный же защитник Бородин. Городовой выбил мяч далеко вперёд, Тимошенко головой сбросил его в направлении Амура Калмыкова, где его передачу должен был перехватывать защитник «Торпедо». Но Бородин выбил мяч точно в тело форварда соперника: Калмыкову, оказавшемуся один на один с Бабуриным, оставалось лишь реализовать свой момент. Амур забил бывшей команде, а на скамейке случился праздник.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«Торпедо» проиграло в третий раз за восемь туров и расположилось на 10-й строчке в таблице. «Родина» совершила фантастический рост, поднявшись на девять (!) позиций — с 15-й на шестую!