Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» выкупит Михайлова у «Пари НН» и отдаст игрока в аренду «Оренбургу» — источник

«Зенит» выкупит Михайлова у «Пари НН» и отдаст игрока в аренду «Оренбургу» — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» договорился с «Пари Нижний Новгород» о трансфере своего воспитанника Ярослава Михайлова, сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, сумма трансфера составит 85 млн рублей, а контракт с полузащитником заключат на четыре года. При этом «Зенит» планирует сразу же отдать Михайлова в аренду «Оренбургу», включив в договор опцию выкупа за сумму в 150 млн рублей.

Ранее сообщалось, что полузащитником «Пари НН» предметно интересовался московский «Локомотив». Тренер железнодорожников Михаил Галактионов хорошо знаком со способностями Михайлова, поскольку работал с ним в бытность тренером нижегородцев.

В сезоне-2022/2023 Михайлов провёл 23 матча за «Пари НН» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 800 тыс.

Материалы по теме
Источник: хавбек «Пари НН» Михайлов близок к переходу в «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android