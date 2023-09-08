«Зенит» выкупит Михайлова у «Пари НН» и отдаст игрока в аренду «Оренбургу» — источник

Санкт-петербургский «Зенит» договорился с «Пари Нижний Новгород» о трансфере своего воспитанника Ярослава Михайлова, сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, сумма трансфера составит 85 млн рублей, а контракт с полузащитником заключат на четыре года. При этом «Зенит» планирует сразу же отдать Михайлова в аренду «Оренбургу», включив в договор опцию выкупа за сумму в 150 млн рублей.

Ранее сообщалось, что полузащитником «Пари НН» предметно интересовался московский «Локомотив». Тренер железнодорожников Михаил Галактионов хорошо знаком со способностями Михайлова, поскольку работал с ним в бытность тренером нижегородцев.

В сезоне-2022/2023 Михайлов провёл 23 матча за «Пари НН» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 800 тыс.