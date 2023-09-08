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Турция — Армения: хозяева сравняли счёт

Турция — Армения: хозяева сравняли счёт
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В эти минуты проходит матч 5-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024, в котором встречаются сборные Турции и Армении. Игру принимает стадион «Эскишехир Арена» в Эскишехире (Турция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. На момент выхода новости счёт – 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 5-й тур
08 сентября 2023, пятница. 21:45 МСК
Турция
Окончен
1 : 1
Армения
0:1 Дашян – 49'     1:1 Йылдырым – 88'    

На 88-й минуте вышедший на замену Бертуг Йылдырым сравнял счёт, добив мяч в пустые ворота после удара Хакана Чалханоглу и спасения вратаря.

Ранее, на 49-й минуте матча, сборная Армении вышла вперёд. Артак Дашян поразил ворота хозяев с близкого расстояния с передачи Наира Тикнизяна.

После четырёх сыгранных туров Турция с девятью очками возглавляет турнирную таблицу группы D. Армения занимает второе место, набрав шесть очков. Их соперниками по группе являются Уэльс, Хорватия и Латвия.

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