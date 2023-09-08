Ямал — самый юный автор гола за сборную за последние 100 лет, и третий — в истории футбола

Нападающий Ламин Ямал, отличившийся за сборную Испании в возрасте 16 лет и 57 дней, стал третьим самым юным автором гола в истории футбола, сообщает Opta Sports.
Игрок «Барселоны» уступает только Сэму Джонстону, который забил за сборную Северной Ирландии в 1882 году в возрасте 15 лет 160 дней, и Йожефу Хорвату, который забил свой первый гол за команду Венгрии в 1906 году, когда ему исполнилось 16 лет 12 дней.
Напомним, сегодня, 8 сентября, состоялся матч группового этапа квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Грузии и Испании. Игру принимал стадион «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси, Грузия. Финальный свисток зафиксировал счёт – 7:1 в пользу испанцев. В составе Испании отличились Альваро Мората, оформивший хет-трик, Даниэль Ольмо, Нико Уильямс и юный Ламин Ямал, кроме того, в одном из эпизодов мяч в свои ворота срезал защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия. Гол престижа в составе хозяев забил Георгий Чакветадзе.
- 8 сентября 2023
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