Бразилия разгромила Боливию в 1-м туре отбора ЧМ-2026 в Южной Америке

В Белеме (Бразилия) завершился матч 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке между Бразилией и Боливией. Хозяева одержали победу со счётом 5:1.
Лидер сборной Неймар не забил пенальти на 17-й минуте, но первый гол не заставил себя ждать. На 24-й минуте отличился нападающий «Реал» Мадрид Родриго. В начале второго тайма удвоил разницу в счёте нападающий из «Барселоны» Рафинья. Потом почти сразу Родриго оформил дубль. Неймар в итоге смог забить свой мяч на 61-й минуте, доведя счёт до неприличного. Тем не менее сборной Боливии удалось забить гол престижа. На 78-й минуте отличился Виктор Абрего. Окончательный счёт установил Неймар, оформив дубль.
В отборочном турнире в Южной Америке принимают участие 10 сборных, которые сыграют друг с другом в два круга. Команды, которые займут места с первого по шестое, квалифицируются в финальный турнир. В сентябре 2023 года пройдут первые два тура, а закончится турнир в сентябре 2025-го.
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