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Северная Македония — Италия. Прямая трансляция
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Каррера: по поводу работы в «Спартаке» ко мне никто не обращался

Каррера: по поводу работы в «Спартаке» ко мне никто не обращался
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59-летний итальянский специалист Массимо Каррера сообщил, что предложения возглавить московский «Спартак» ему не поступало. Тренер также рассказал, готов возглавить клуб Российской Премьер-Лиги, если будут предложены подходящие условия.

«По поводу работы в «Спартаке» ко мне никто не обращался. Конечно, я готов рассмотреть предложение о работе в РПЛ», — сказал Каррера в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Массимо Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат России – 2016/2017 и Суперкубок страны. После ухода с должности наставника красно-белых специалист возглавлял афинский АЕК и итальянский «Бари». С этими клубами он не смог завоевать трофеев.

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