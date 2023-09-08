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Каррера: ни один клуб из РПЛ не связывался со мной после ухода из «Спартака»

Каррера: ни один клуб из РПЛ не связывался со мной после ухода из «Спартака»
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59-летний итальянский футбольный тренер Массимо Каррера рассказал, что ни один из клубов Российской Премьер-Лиги не связывался с ним после ухода из московского «Спартака».

«В СМИ появлялись слухи, что я могу возглавить «Динамо», «Оренбург», «Рубин» и другие команды РПЛ? Со мной никто не связывался. «Спартак» ни разу не звал меня назад за пять лет после ухода», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

Напомним, Массимо Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат России – 2016/2017 и Суперкубок страны. После ухода с должности наставника красно-белых специалист возглавлял афинский АЕК и итальянский «Бари». С этими клубами он не смог завоевать трофеев.

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