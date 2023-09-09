В Федерации футбола Буркина-Фасо рассказали о возможности проведения матча с Россией

Глава отдела связей с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре поделился информацией о возможности проведения матча со сборной России.
«Ведём ли мы переговоры с РФС о проведении товарищеского матча в октябре? Генеральный секретарь нашей федерации обсуждает и разбирает данный вопрос. После сентябрьских матчей он встретится с тренером сборной Буркина-Фасо и обсудит эту возможность», — приводит слова Траоре Sport24.
7 сентября национальная команда России, составленная из игроков в возрасте до 23 лет, провела товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. В составе россиян отличился Степан Оганесян. В понедельник, 11 сентября, команды проведут ещё один матч. Основной состав сборной России сыграет с Катаром 12 сентября.
- 9 сентября 2023
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