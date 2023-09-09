Экс-форвард «Спартака» Эменике рассказал, как открыл отель и больницу в Нигерии

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал, как открыл отель и больницу в Нигерии.
«Я открыл отель — EE29. 29 – это мой счастливый номер. Он у меня был с детства – почти во всех командах его брал. Почему отель премиум-класса — в Оверри, далеко не в самом крупном городе Нигерии? Потому что я там жил и хорошо знаю это место. Это город, в который едут, чтобы хорошо провести время. Стоило строительство в районе € 1,8–1,9 млн.
Вообще, у меня есть разные проекты. Построил больницу в родном городе. С оборудованием. Туда можно будет обращаться с любыми заболеваниями, но откроется больница только в декабре. Сейчас ещё занялся футбольной академией. Я стараюсь постепенно развивать разные проекты», — сказал Эменике в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 9 сентября 2023
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