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Каррера: «Спартак» так же популярен в России, как «Ювентус» в Италии

Каррера: «Спартак» так же популярен в России, как «Ювентус» в Италии
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Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что считает клуб таким же популярным в России, как туринский «Ювентус» в Италии.

«Спартак» — самый популярный клуб в России. Это очень сильный клуб. Он много побеждал за свою историю. Конечно, это выдающийся клуб, поэтому у него такая большая армия болельщиков. Думаю, что они с «Ювентусом» находятся на одном уровне популярности в своих странах. «Спартак» имеет самую большую армию болельщиков в России, а «Ювентус» — в Италии», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

Напомним, Массимо Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат России – 2016/2017 и Суперкубок страны. После ухода с должности наставника красно-белых специалист возглавлял афинский АЕК и итальянский «Бари». С этими клубами он не смог завоевать трофеев.

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